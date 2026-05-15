アジア株下落米中関係改善が皮肉にも海峡封鎖の長期化を招く恐れ 東京時間11:14現在 香港ハンセン指数 26140.00（-249.04-0.94%） 中国上海総合指数 4143.95（-33.97-0.81%） 台湾加権指数 41792.40（+40.65+0.10%） 韓国総合株価指数 7685.75（-295.66-3.70%） 豪ＡＳＸ２００指数 8623.30（-17.41-0.20%） アジア株は軒並み下落、ホルムズ海峡封鎖の長期化が懸念されている。米中