１３日、重慶市両江新区にある新エネルギー車メーカー、賽力斯（セレス）汽車のスーパーファクトリーを視察するラフモン大統領。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶5月15日】国賓として訪中したタジキスタンのラフモン大統領は13日、重慶市を訪れ、中国の自動車やオートバイなど製造業の発展に感銘を受けたと述べた。その上で、タジキスタンへの中国企業の進出を歓迎すると表明し、双方の優位性を生かし、二国間の経済・貿