ゴールデンウイーク（GW）が終わって夏休みに向かう今が、旅行をする上で狙い目と言えるかもしれません。閑散期に入るため、全国各地でキャンペーンが繰り広げられています。中東情勢の影響で燃料代の高騰が気になる飛行機にも、タイムセールがあります。■日本各地でキャンペーンが続々森圭介アナウンサー「どういった時に旅行に行きますか？」桐谷美玲キャスター「ゴールデンウイークとか夏休み、冬休み、春休みなど長い休みがあ