１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の出場選手で“尾張の牙”と呼ばれる富永啓悟が１５日、自身のＸを更新。殺人未遂の容疑で逮捕された件について、不起訴処分となったことを報告した。処分告知書の画像とともに、「ｂｒｅａｋｉｎｇｄｏｗｎの皆様、スポンサーの皆様にご迷惑をお掛けしました。私の処分はこの通りです。今後このようなことがないよう気をつけます」とつづ