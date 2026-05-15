女優綾瀬はるか（４１）が１１日に東京都内で行われた映画「箱の中の羊」（２９日公開）の完成披露舞台挨拶に登壇した姿が話題になっている。薄いパープルの細身ロングドレス姿で登場した。前方から見るとエレガントな雰囲気。登壇時に背を向けた際には、ドレスから引き締まった背と、筋肉が印象的なふくらはぎが。柔和な美人姿とは対照的に、日々鍛え上げている様子をうかがわせた。この様子が伝えられ、ネットでも話題と