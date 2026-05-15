羽月隆太郎被告「ゾンビたばこ」などと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われたプロ野球広島東洋カープの元選手羽月隆太郎被告（26）は15日、広島地裁で開かれた初公判で起訴内容を認めた。即日結審し、地裁は拘禁刑1年、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年）の判決を言い渡した。被告人質問で羽月被告は、エトミデートの違法性や選手生命への影響について認識していたとした上で「周囲