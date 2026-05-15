◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第1日（2026年5月14日オハイオ州マーケィーワーCC＝6416ヤード、パー70）第1ラウンドが行われ、渋野日向子（27＝サントリー）は4バーディー、4ボギーのイーブンパー70で回り、首位と4打差の30位で発進した。U―NEXTのインタビューに応じた渋野は「ショットがあまりいい感覚ではなかった。前半はそれなりのスコアが出たなという感じ。後半は取り返したいという