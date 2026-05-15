「ドジャース−ジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手がメジャー初の１番スタメン出場で、初回の第１打席で先頭打者アーチを放った。カウント１−２からの４球目だった。高めのシンカーに対し、腕をたたみながらきれいにとらえた打球は右中間へ向かってグングン伸びてそのままスタンドイン。キャリア初のトップバッターで最高の結果をたたき出し、スタンドは大いに沸き返った。ベンチでは