片山さつき財務相は15日の閣議後記者会見で、2026年度補正予算案編成の必要性について問われ、中東情勢の混乱長期化を踏まえ「臨機応変に対応できるようにすることが常に重要だ」と述べた。補正予算には具体的に言及しなかった。