作家の佐藤愛子さんが４月２９日に老衰のため都内の施設で亡くなったことが１５日、分かった。１０２歳。小学館が発表した。葬儀は近親者のみで行われた。佐藤さんは作家の佐藤紅緑と俳優の三笠万里子の次女として大阪で誕生。「青い果実」「戦いすんで日が暮れて」「血脈」「九十歳。何がめでたい」などが代表作。「戦いすんで−」で直木賞を受賞、「血脈」で菊池寛賞を受賞した。娘の杉山響子（すぎやま・きょうこ）さん、