女優の南野陽子（58）が14日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。アイドル時代にアルバイトした経験を振り返った。同番組には、音楽プロデューサー、放送作家として活躍する秋元康氏とともにゲスト出演した。アイドル時代の南野について、秋元氏から「アイドルとして急に売れちゃったじゃん。それでバイトするんだよね」と話を向けられると、南野は「兵庫県芦屋市にある喫茶店で3日間。時給6