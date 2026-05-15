モラハラ夫に妻が反撃したら、夫が反省して改心する……というパターンもあるようですが、現実はそうとは限らないようで？今回は、モラハラ夫と戦うためにモラハラ妻になった人のエピソードをご紹介します。モラハラ夫と戦うモラハラ妻「結婚後、夫のモラハラがひどくなりました。怒らせないように気を使って暮らしていましたが、もう耐えられなくて……。一度、離婚覚悟で思いっきりキレてみたのですが、よっぽど怖かったのか夫