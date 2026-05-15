【デジタル限定 相楽伊織 写真集「Afternoon Blur」】 5月14日 発売 価格：2,200円 【拡大画像へ】 ワニブックスは、相楽伊織さんのデジタル限定写真集「相楽伊織 写真集『Afternoon Blur』」を5月14日に発売した。価格は2,200円。 今回のデジタル限定写真集は、黒を基調とした衣装に身を包み、静謐な色気をまとった相楽伊織さんの魅力を凝縮した一冊となっている。研ぎ澄