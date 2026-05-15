【【デジタル限定】西澤由夏写真集「Re:Tailwind」】 5月15日発売 価格：3,300円 【拡大画像へ】 集英社は、デジタル写真集「西澤由夏写真集『Re:Tailwind』」を5月15日に発売した。価格は3,300円。 本書は、ABEMAアナウンサー・西澤由夏さんの写真集で、1st写真集「Tailwind」のアナザーエディション。さまざまな芸人やタレントから愛される西澤さんが、「独身ア