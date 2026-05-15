現行レギュレーション最後となるB2の王座を懸けた戦い「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」がいよいよフィナーレを迎える。B.革新を来シーズンに控え、最終章に突入していたB2もいよいよその歴史に幕を閉じる時が来た。5月16日からは「りそなグループ B2 PLAYOFFS FINALS 2025-26」および「3位決定戦」が開催。初代B2王者の神戸ストークスが再び頂点に立つのか、それともBリーグの