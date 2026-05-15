ジャパンエレベーターサービスホールディングスが大幅に３日続伸。２００日移動平均線を一気に上抜けた。１４日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比１２．８％増の６５０億円、経常利益は同１８．１％増の１３０億円を計画する。前期の業績は計画を上振れして着地し、今期は連続最高益更新を見込んでおり、ポジティブ視され