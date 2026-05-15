１５日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅続落した。原油高を背景とするインフレ懸念が強まるなか、補正予算案の編成による財政悪化リスクも意識され、債券売りを促した。 前日のニューヨーク市場で米長期金利は４．４８％に上昇した。４月の米小売売上高が前月比０．５％増と堅調な伸びを示し、ＦＲＢによる利上げ観測をサポートした。日本国内では１４日の取引時間中に、２０２６年度補正予算