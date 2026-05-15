・テラドローンが切り返し急、サウジの石油・ガスパイプライン関連の受注案件を公表 ・エイチワンがマド開け急伸、今期は営業最高益予想で低ＰＢＲ着目の資金も流入 ・ウシオ電はＳ高カイ気配、半導体需要追い風に２期連続営業増益へ ・情報戦略テクがＳ高、ＤＸニーズ追い風に１～３月期経常益４．４倍 ・ＤＯＷＡは急反騰し新高値、金属価格上昇し２７年３月期は営業益５５％増を計画 ・ホトニクスがＳ高