アジアサッカー連盟(AFC)は13日付けで、日テレ・東京ヴェルディベレーザに2000ドル(約31万7000円)の罰金処分を下すことを発表した。AFCによると、違反は3月28日に行われたAFC女子チャンピオンズリーグ準々決勝のスタリオン・ラグナ戦(○5-0)での試合後会見時について。AFC規則では会見時のクラブスポンサーのロゴなどの表示を禁止しているなか、出席者のウェアに「ビジネスパートナーやスポンサーの名標やロゴが示されていた」