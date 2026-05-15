開催：2026.5.15 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 6 - 2 [ロイヤルズ] MLBの試合が15日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとロイヤルズが対戦した。 Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するロイヤルズの先発投手はクリス・バビクで試合は開始した。 1回表、3番 レーン・トーマス 2球目を打ってセンタ