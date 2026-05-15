【その他の画像・動画等を元記事で観る】 女性たちを救うシェルター＜おうち＞ そこには、決して知られてはならない“ルール”がある――。佐野広実による小説『シャドウワーク』（講談社文庫）が、吉岡里帆×奈緒のダブル主演で映画化。公開日が2026年9月25日に決定し、ティザーポスタービジュアル、特報映像2種が解禁。併せて、新キャストとして、北村匠海、原嘉孝（timelesz）、清水