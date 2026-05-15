極洋 [東証Ｐ] が5月15日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.6％減の100億円になったが、27年3月期は前期比9.7％増の110億円に伸びを見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の160円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比33.9％増の14.7億円に拡大し、売上営業利益率