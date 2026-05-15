15日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数672、値下がり銘柄数693と、売り買いが拮抗した。 個別では南海化学が一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス、日本ドライケミカル、アップルインターナショナル、一正蒲鉾、テクノフレックスなど27銘柄は年初来高値を更新。アストマックス、名村造船所、ダイニック、日本特殊塗料、トーシンホールディングスは値上がり