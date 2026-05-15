ＫＶＫ [東証Ｓ] が5月15日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比0.1％増の30.7億円になり、従来予想の28億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比4.1％増の32億円に伸びを見込み、6期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の85円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益