戸田建設 [東証Ｐ] が5月15日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比51.2％増の439億円に拡大したが、27年3月期は前期比9.1％減の400億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を45円→58円(前の期は30円)に増額し、今期も前期比2円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比25.0％減の109億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.1