15日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比15.1％増の2774億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.7％増の2183億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＡＳＤＡＱ－１００ 、ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＳ＆Ｐ５００（ヘッジあり） 、ＭＡＸＩＳ全世界株