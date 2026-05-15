15日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数260、値下がり銘柄数286と、売り買いが拮抗した。 個別では情報戦略テクノロジー、ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐ、サークレイス、サイバー・バズがストップ高。ダイナミックマッププラットフォーム、ウェルネス・コミュニケーションズ、ＡＣＳＬ、トリドリは一時ストップ高と値を飛ばした。コージンバイオ、アストロスケールホ