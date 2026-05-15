Ｉ－ｎｅ [東証Ｐ] が5月15日昼(11:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結営業利益は前年同期比13.9％減の7.6億円に減った。 併せて、通期の業績予想は連結営業利益が5億円の赤字～10億円の黒字となり中央値での前期比は93.6％減となる見通しを示した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.0％→6.1％に悪化した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合