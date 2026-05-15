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15日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ142130 3.9 63110 ２. 野村日経平均 22058 110.6 64740 ３. 日経Ｄインバ 1724941.93453 ４. 楽天Ｗブル 10063 -15.4 75220