今週は東京競馬場でヴィクトリアマイル（芝1600m）が行われる。上半期のマイル女王を決める舞台に精鋭18頭が集結した。ここでは、過去10年からカムニャックとエンブロイダリーにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■カムニャックに“10年中8年で馬券内” 昨年のオークスで桜花賞組を撃破。一躍世代の頂点に名乗りを上げたのがカムニャックだ。その後はローズSをレースレコードで