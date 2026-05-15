5月22日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『クレープマンとコネギくん』みんなに、ピッタリのクレープを、つくってくれる、クレープマン。ナガネギマンに、あこがれている、コネギくんと、であうんだよ。カッコイイ、ナガネギマンのことが、だいすきになった、クレープマンは、コネギくんと、いっしょに、ナガネギマンを、さがしにいくんだって！ほかに…『コキンちゃんとどびんむしひめ』ドキンちゃんと、ケンカして、