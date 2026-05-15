ジャイアンツ戦で先発メンバーから外れたドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは14日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのジャイアンツ戦で先発メンバーから外れた。ホワイトソックスの村上はロイヤルズ戦に「3番・一塁」で出場し、1打数無安打、3四球だった。チームは6―2で勝ち、連勝を5に伸ばした。カブスの鈴木は「4番・指名打者」で出場したブレーブス戦で4打数無安打。