文化放送が6月11日（日本時間12日）に開幕するサッカーW杯北中米大会の日本戦全試合を実況中継する。15日、同局から発表された。同日午後2時から行われるメンバー発表会見の模様を、「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜前11・30）で中継し、大会前から盛り上げていく。「最高の景色」を目指すサムライブルーの挑戦を、声で後押ししていく。グループリーグ突破の鍵を握る第1・2選の解説を元サッカー日本代表の福田正