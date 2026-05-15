セキュリティ企業のDepthFirstがウェブサーバーソフトウェア「NGINX」のソースコードを自社の解析システムに読み込ませたところ複数の問題が検出され、そのうち4件のメモリ破壊系の問題がNGINX側に確認されたとのこと。中でもリモートコード実行につながる可能性がある脆弱(ぜいじゃく)性「CVE-2026-42945」は、2008年に入り込んだとされるヒープバッファオーバーフローで「18年近く見逃されていた」と述べられています。GitHub -