本日公開のドウェイン・ジョンソンが主演する映画『スマッシング・マシーン』より、ドウェイン・ジョンソン演じるマーク・ケアーがPRIDEの試合会場に登場し、大歓声を浴びてリングに入場する本編シーンが到着した。【動画】大沢たかお・石井慧・光浦靖子・布袋寅泰も登場！『スマッシング・マシーン』予告編本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典「PRIDE」の創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝