本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でジャイアンツと対戦。大谷翔平投手はこの日休養日で、スタメンから外れた。そんな中、試合開始8分での出来事に驚きの声が上がった。打者・大谷はベンチスタート。定位置だった「1番・DH」にはウィル・スミス捕手が入った。キャリア初の1番での出場だったが、初回にいきなり結果を出す。追い込まれてからの4球目、高めのボールを右翼席へ。豪快な今