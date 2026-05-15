見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「届かぬ声」（第35回）が15日に放送され、仲間由紀恵が侯爵夫人の千佳子役で登場。病名も明らかになると、ネット上には「恐怖しかない」「怖いだろな奥様」「なんとか助かってほしい」などの声が集まった。【写真】美しい和装姿仲間由紀恵、和泉侯爵家の千佳子役で登場休み明けで病院へやってきたりん（見上