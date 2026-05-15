往年の名スターと対面サッカー日本代表は、来月11日に開幕する北中米ワールドカップで史上初のベスト8進出以上を目指す。15日にはメンバー発表が控える中、Jリーグクラブの投稿が話題に。森保一監督がある人物と対面した場面に反響が広がっている。森保監督が訪れたのは、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアム。隣に佇んでいたのはかつての戦友であるドラガン・ストイコビッチ氏だった。世界的な名手で、J助っ人として日本を沸かせ