６月１１日（日本時間１２日）開幕のサッカー北中米Ｗ杯の日本代表メンバー発表会見が１５日午後２時から行われる。これまでも数々のドラマが生まれてきた運命の１日。８大会連続８度目のＷ杯出場となる日本代表のメンバー２６人が決定する。過去７大会のＷ杯代表メンバー発表を振り返る。◆日本の過去のＷ杯代表発表▼９８年フランス岡田武史監督は２５人が参加したスイスでの事前合宿でＦＷ三浦知良、ＭＦ北澤豪、ＤＦ市