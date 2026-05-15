文化放送は１５日、日本時間６月１２日開幕の北中米Ｗ杯で、日本代表が出場する全試合を地上波ラジオにて実況中継すると発表した。第１戦のオランダ戦（６月１５日）と第２戦のチュニジア戦（同２１日）は、元日本代表で「ミスター・レッズ」の愛称で親しまれた福田正博氏が解説を担当。福田氏は「日本代表がどんな試合をして、どこまで勝ち進んでいくのか、期待しかありません。 森保監督とは、日本代表で共に戦ってきた仲間