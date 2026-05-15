自治体指定のごみ袋が、各地で品薄になっています。 愛知県江南市は、「市販のごみ袋でもいい」という臨時措置を始めました。 自治体指定ごみ袋が品薄になっていることについて、名古屋市の広沢一郎市長は、13日の定例会見でこう話しました。 「品薄が起きているのは『念のため多めに買っておこうか』という需要なのかなと。一応、供給自体は滞っていないので、一時的なものであろうと思います。緊急に何か手を