第７９回カンヌ国際映画祭で１５日（現地時間１４日）、最高賞の「パルムドール」を競うコンペティション部門に選出された「ナギダイアリー」（９月２５日公開）から主演の松たか子、石橋静河、深田晃司監督の３人がフォトコールと記者会見に登場した。フォトコールでは、カンヌの晴天に映える爽やかなブルーのアライアのドレスにブシュロンのジュエリーを合わせた装いの松と、ＭａｍｅＫｕｒｏｇｏｕｃｈ（マメクロゴウチ