１０２歳で死去した佐藤愛子さんの最大のベストセラーとなったのが、２０１６年に出版し、１７年の年間ベストセラー１位となったエッセー「九十歳。何がめでたい」（小学館）だった。断筆宣言を取り下げ、「半ばヤケクソ」で書き始めたというユーモアあふれるエッセー集は中高年を中心に大きな共感を呼んだ。「もうこれ以上書くことはない。空っぽになった」。人生のすべてを出し切ったという長編小説「晩鐘」を２０１４年に書