「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われた元広島カープ・羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁で開かれた。起訴状によると２０２５年１２月１６日ごろ、医療以外の用途で若干量を自宅で使った疑い。同日に任意同行を受け尿検査でエトミデートの陽性反応が出た。初公判の一般傍聴券は抽選で配布された。４６席の傍聴券に対し、５００人超が集結し