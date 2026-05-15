◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのウィル・スミス捕手が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回に右中間へ先頭打者アーチを放った。大谷翔平投手（３１）はスタメンから外れており、代役として入った１番・ＤＨでいきなり自身初の初回先頭打者弾を放った。ベンチではひまわりの種シャワーを浴び