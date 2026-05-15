岡山県庁に掲げられた懸垂幕 自動車税の納付期限は6月1日です。岡山県は期限までに納付するよう呼び掛けています。 15日朝、岡山県庁に「自動車税は6月1日までに納めましょう」と書かれた懸垂幕が掲げられました。 自動車税は2023年度からQRコードを読み込んでキャッシュレスで納付ができるようになるなど、納付の方法が増えています。 県によると、2025年度は金融機関やコンビニなど窓口での納付が73.8