明日16日から19日にかけて、広く晴れて、気温が上がるでしょう。30℃以上の真夏日の地点が増える予想です。20日からは曇りや雨の日が多くなるでしょう。真夏日の地点は減少しますが、湿度が高く、ムシムシしそうです。1週目晴れて気温上昇30℃以上の地点が増加明日16日(土)から19日(火)にかけて、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。全国的に晴れて、気温が平年を上回ります。九州から関東にかけて、30℃以上の真夏日の地点