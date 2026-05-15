スペイン1部ラ・リーガは残り2試合で終了スペイン1部ラ・リーガは今季も残すところ2試合となった。バルセロナが2シーズン連続29度目の優勝を飾った一方、残留争いは降格圏の19位レバンテから8位レアル・ソシエダまでわずか6ポイント差という稀に見る大接戦となっている。今季はバルセロナが36試合で勝ち点91を獲得。2位レアル・マドリードに11差をつけて独走し、現地時間5月10日に行われたエル・クラシコを制してタイトル獲得