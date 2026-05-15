トランプ米大統領が9年ぶりに中国を訪問して米中首脳会談が行われた中、両国の実業家が出席した国賓晩餐会の会場で、イーロン・マスク・テスラCEOと一緒に写真を撮る雷軍（レイ・ジュン）シャオミ会長の姿が見られた。14日（現地時間）、X（旧ツイッター）などによると、北京の人民大会堂で開かれた国賓晩餐会の会場では雷軍会長とマスク氏が共にセルフィー（自撮り）を撮影した。席に座るマスク氏に雷軍会長が近づいて話しかけ、