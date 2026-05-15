台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」が展開する、お茶にこだわるゴンチャの新シリーズ「TEACRAFT」「TEACRAFT」の第2弾として「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」が期間限定で販売されます☆ ゴンチャ「TEACRAFT」シリーズ第2弾「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」 発売日：2026年5月21日(木)販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部メニューを販売していない店舗があります ゴンチャの「TE